أوروبا تستعد بسيناريو "الهيكل البديل" حال فوز ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة "رويترز"ستكون خطط الولايات المتحدة الأميركية للطاقة على موعد جديد مع التغيرات التي قد تكون جذرية حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لرئاسة البلد صاحب أكبر اقتصاد في العالم.

سيسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حال عودته إلى التراجع عن الكثير من عمل إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ إذا عاد إلى منصبه بعد انتخابات نوفمبر، وإطلاق جهود جديدة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقا لسياسة الجمهوريين، بحسب ما ذكره الخبراء.

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ورصد تقرير نشرته وكالة "رويترز" أبرز المتغيرات المرتقبة، والتي من بينها أنه من المرجح أن تنهي رئاسة ترامب الجديدة بسرعة الإيقاف المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي نفذها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا العام في انتظار مراجعة آثارها البيئية والاقتصادية.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز فائق التبريد في العالم بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا حلفاء الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي، وهو ما يمثل نعمة لمطوري الغاز لكنه مصدر قلق للمدافعين عن المناخ والبيئة.

ومن المرجح أيضاً أن يحاول البيت الأبيض في عهد ترامب إلغاء القاعدة القادمة من وكالة حماية البيئة لفرض رسوم على صناعة النفط والغاز تتراوح بين 900 إلى 1500 دولار للطن الواحد مقابل انبعاثات غاز الميثان.

وتم اعتماد هذا الإجراء كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة القوية، لكنه يواجه مقاومة شديدة من شركات الحفر وخطوط الأنابيب التي تشعر بالقلق من أنه سيضر بإيراداتها النهائية.