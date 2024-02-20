أشارت لجنة الإعلام في "التيّار الوطني الحر"، إلى أنّ "رئيس "التيّار" النّائب جبران باسيل التقى المديرة العامّة لشؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، الّتي أطلعته على أوضاع الوكالة وتخلّف الدّول المانحة عن تسديد مساهماتها، ممّا قد يؤدّي إلى تفاقُم الأوضاع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كما خارجها لكلّ المخدومين من الوكالة".
ولفتت إلى أنّ "كان لباسيل موقف واضح من ضرورة العمل مع الدّول الصّديقة في الاتحاد الأوروبي كما الدول العربية الشّقيقة، لتظهير التّداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع في المخيّمات، وما قد ينتج عنها من تهديد أمني وموجات نزوح تطال أوروبا ودول المنطقة. كما تحفيز الأشقّاء والأصدقاء لتحمّل المسؤوليّة المشتركة تجاه الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل التقى مديرة شؤون "الأونروا": لتظهير التداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع بمخيمات اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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