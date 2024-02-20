باسيل التقى مديرة شؤون "الأونروا": لتظهير التداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع بمخيمات اللاجئين

أشارت لجنة الإعلام في "التيّار الوطني الحر"، إلى أنّ "رئيس "التيّار" النّائب ​جبران باسيل​ التقى المديرة العامّة لشؤون "​الأونروا​" في ​لبنان​ دوروثي كلاوس، الّتي أطلعته على أوضاع الوكالة وتخلّف الدّول المانحة عن تسديد مساهماتها، ممّا قد يؤدّي إلى تفاقُم الأوضاع في مخيمات ​اللاجئين الفلسطينيين​ كما خارجها لكلّ المخدومين من الوكالة".

ولفتت إلى أنّ "كان لباسيل موقف واضح من ضرورة العمل مع الدّول الصّديقة في ​الاتحاد الأوروبي​ كما ​الدول العربية​ الشّقيقة، لتظهير التّداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع في المخيّمات، وما قد ينتج عنها من تهديد أمني وموجات نزوح تطال ​أوروبا​ ودول المنطقة. كما تحفيز الأشقّاء والأصدقاء لتحمّل المسؤوليّة المشتركة تجاه ​الشعب الفلسطيني​ وأمن المنطقة".