وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

أصدرت ​وزارة الصناعة​ بيانًا، حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن ​الترابة​ السّوداء (باب المصنع)، بسبعة ملايين ليرة لبنانيّة، على أن يُعمل بهذا السّعر اعتبارًا من اليوم الثّلثاء 20/2/2024 ولغاية الثّلثاء 27/2/2024 ضمنًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "السّعر المذكور أعلاه لا يشمل الضّريبة على القيمة المضافة"، مشيرةً إلى "أنّها ستحدّد سعر طنّ الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا".