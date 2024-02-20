القاهرة الإخبارية: وفد من حركة حمـ.اس يصل القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، برئاسة إسماعيل هنية، يصل القاهرة، لمناقشة الأوضاع بقطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية بأن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية، سيرافق "هنية" إلى القاهرة اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يبحث الوفد مع المسؤولين المصريين الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة والجهود المبذولة لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القاهرة أرسلت رسائل إلى "حماس" يتعين عليها بموجبها التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، أو سيبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في مدينة رفح التي أصبحت مدينة ملجأ لأكثر من مليون نازح.