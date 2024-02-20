انت الان تتابع خبر انقطاع الماء عن سكان الرصافة.. استنفار في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للأمانة، ورد لـ الخليج 365، أن "كسراً حدث في احد انابيب نقل الماء الرئيسة أدى الى قطع الماء عن مناطق جانب الرصافة من العاصمة"، مبيناً أن "هذا الكسر كان بسبب اعمال لاحدى الشركات العاملة داخل مقر وزارة الداخلية".



وأشار البيان، إلى أن "ملاكات امانة بغداد مستنفرة بالعمل من اجل اصلاح الكسر في هذا الانبوب واعادة ضخ الماء بشكل طبيعي بأسرع وقت ممكن".

