انت الان تتابع خبر مارسيليا يعلن اقالة جيتازو رسميا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي، في بيان له على موقعه الرسمي: "يعلن أولمبيك مارسيليا انتهاء تعاونه مع جينارو جاتوزو، مدرب الفريق".

وأضاف: "يشكر النادي بشكل خاص جينارو جاتوزو، وجميع أعضاء جهازه الفني، على الالتزام الذي لا يشوبه شائبة والاحترافية العالية التي أظهروها يوميًا، ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في المستقبل".



وتولى المدرب الإيطالي قيادة مارسيليا في منتصف الموسم خلفا لمارسيلينو جارسيا تورال، لكن الفريق ابتعد عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

واكتفى مارسيليا بفوز وحيد في آخر 9 مباريات، منذ منتصف كانون الأول الماضي، عندما تأهل في كأس فرنسا بالتغلب على لوسيتانوس أحد أندية الدرجة الخامسة.

ويحتل أولمبيك مارسيليا المركز التاسع برصيد 30 نقطة، مبتعدا ب9 نقاط عن نيس صاحب المركز الثالث، آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

