شهداء غزة يقتربون من حاجز الـ30 ألفا

يقترب عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ137 على التوالي من 30 ألفًا، إذ سجلت الحصيلة الجديدة ارتفاع العدد إلى 29195 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69170 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 103 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 142 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.