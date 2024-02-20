المحتجون البولنديون يغلقون الطريق على الحدود مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - نقل مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المزارعين البولنديين المحتجين أغلقوا الطريق على الحدود مع أوكرانيا بالقش وأشعلوا النيران.

وكثّف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم، اليوم الثلاثاء. وقاموا بإغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل، وكذلك مراكز النقل وطرق الوصول إلى محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية.

وفي الوقت الحالي، ينظم عدة مئات من الأشخاص احتجاجًا عند نقطة تفتيش دوروخوسك. لقد جاؤوا إلى هنا بالجرارات وأغلقوا الطريق بحزم القش.

كما قام المزارعون بإفراغ عربتين من الذرة الأوكرانية على خطوط السكك الحديدية عند المعبر الحدودي البولندي الأوكراني في ميديكا، احتجاجًا على توريد المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وهتف المتظاهرون: "كفى للإمدادات غير القانونية من أوكرانيا".

بدأ المزارعون احتجاجا على مستوى البلاد، منذ أكثر من أسبوع. وهم يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا.

أصبحت العلاقات البولندية الأوكرانية أكثر تعقيدًا بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية. في 15 سبتمبر/أيلول 2023، قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير لمراقبة الصادرات. وبعد ذلك أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد. وفي هذا الصدد، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وردا على ذلك، أعلنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي أنها ستقاطع اجتماعات منصة التنسيق بشأن الحبوب الأوكرانية.