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أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، موقع المرج بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وكشف في بيان ثانٍ، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:30، موقع السماقة في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، بالأسلحة الصّاروخيّة".
ولفت "حزب الله"، في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:32 من بعد ظهر اليوم، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، بالأسلحة الصّاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف موقع المرج وموقعَي السماقة ورويسات العلم في مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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