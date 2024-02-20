أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:00 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، ‏موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة؛ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".‏

وكشف في بيان ثانٍ، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:30، ‏موقع ‏السماقة في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة، بالأسلحة الصّاروخيّة".‏

ولفت "حزب الله"، في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:32 من بعد ظهر اليوم، ‏موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، بالأسلحة الصّاروخيّة".‏