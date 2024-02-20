"حنان" تطلب خلع زوجها: "بيشرب حشيش مع الكلبة بتاعتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت سيدة بدعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "بيشرب مخدرات وكان عايز يموت الكلبة بتاعتي فشربها مخدرات والكاميرات صورته".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2118 لسنة 2022: تعرفت على زوجي خلال تواجدي برحلة مع مجموعة من الأصدقاء المشتركين، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية دامت عام كامل، تكللت في النهاية بالزواج.

تكمل الزوجة تفاصيل زواجها قائلة: "قضينا حياة زوجية سعيدة حتى لاحظت أنه يقوم يومياً بتجهيز مفاجأة لي كي يجعلني في أسعد حالاتي، وبعد مرور شهر على الزواج، طالبت والدتي بجلب "الكلبة" التي أقوم بمراعاتها بمنزلنا منذ 7 سنوات لكن حينها وجدت زوجي قد تغير حاله".

تروي الزوجة اللحظة التي قررت فيها الانفصال عن زوجها: "بدون مبررات حاول زوجي قتل الكلبة حيث وضع لها مخدر الحشيش في الأكل، ولاحظت جلوسه بجانبها يشرب المواد المخدرة، وبتفريغ الكاميرات وجدته يقوم بارتكاب فعلته، وحينما واجهته أنكر وترك المنزل وفر هارباً".

تواصل الزوجة: دخل الخوف والشك إلى قلبي وشعرت باستحالة المعيشة معه بعد ارتكاب فعلته، وقتها طالبت بالطلاق بكل الطرق الودية، لكنه تهرب ورفض.

تختتم الزوجة: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى خلع، للتخلص من زوجي، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.