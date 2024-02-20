الأمير ويليام يطالب بوقف المعارك في غزة في أسرع وقت ممكن

دعا وريث العرش البريطاني الأمير ويليام إلى وقف المعارك في أسرع وقت ممكن بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لافتاً إلى سقوط الكثير من القتلى.

واردف أمير ويلز في بيان: "أعبر عن قلقي الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول".

وأضاف: "سقط الكثير من القتلى. ومثل كثيرين آخرين، أتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن. غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الاسرى".

والأمير ويليام الذي نادراً ما يظهر علناً منذ العملية الجراحية التي خضعت لها زوجته كايت في منتصف كانون الثاني، لديه عدة ارتباطات في الأيام المقبلة على صلة بالنزاع، تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو زيارة كنيس يهودي.