انت الان تتابع خبر "بلسم حسين".. أول ملكة جمال عراقية تشارك بمسابقة دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شاركت ملكة جمال العراق بلسم حسين في مسابقة دولية أقيمت في الهند كأول ملكة جمال عراقية.



وقالت بلسم في حديث لـ الخليج 365، "شاركت في دورة ميس وورد الـ 71 المقامة في الهند واطلت بزي يحمل بوابة عشتار في بابل كأول ملكة عراقية".

وتوجت بلسم حسين البالغة من العمر 26 عاماً، بلقب ملكة جمال العراق لعام 2022.

وتعمل ملكة جمال العراق المتوجة باللقب الأول لها، مقدمة في قناة السومرية الفضائية، ضمن برنامج Morning Live الصباحي حيث تختص بفقرة الترند، متخذة من التنمية وتطوير الإعلام العراقي هدفاً لها.