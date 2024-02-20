«الأغذية العالمي» يوقف المساعدات عن شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن برنامج الغذاء العالمي وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة مؤقتاً، فيما طالب الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في شمال القطاع بمغادرة منازلهم باتجاه الجنوب.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، أمس، إنه أوقف مؤقتاً تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة حتى تسمح الظروف في القطاع بتوزيع آمن.

وذكر في بيان: «قرار وقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة لم يتم اتخاذه باستخفاف لأننا ندرك أنه يعني تدهور الوضع أكثر هناك وأن عدداً أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعاً».

وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن أوقف قبل ثلاثة أسابيع إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، وعاود شحناته الأحد لكن منذ ذلك الحين تعرضت شاحناته للنهب أو استهدفها قصف في ظل «فوضى شاملة والعنف» على ما جاء في بيان.

كما طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقتي «الزيتون والتركمان»، أمس، بمغادرة منازلهم والتوجه إلى منطقة «المواصي» جنوبي قطاع غزة، في الوقت الذي تحذر فيه منظمات دولية من أن حياة الأطفال مهدّدة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية في القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «نداء عاجل إلى كل السكان الموجودين في أحياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة، ‏حرصاً على سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فوراً عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية في المواصي».

تأتي الدعوة إلى المغادرة في وقت أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» تفاقم البؤس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في تقرير: «90% من الأطفال دون سن الثانية و95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهن فقراً غذائياً حاداً، ما يعني أنهن استهلكن مجموعتين غذائيتين أو أقل في اليوم السابق، والطعام الذي يمكنهن الحصول عليه هو ذو قيمة غذائية منخفضة للغاية».