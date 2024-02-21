انت الان تتابع خبر روسيا تكشف حصيلة "مثيرة" تخص القوات الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي خلال تنفيذها لهجومها المضاد.

وقال شويغو بحسب وكالة "تاس": "بلغت خسائر القوات الأوكرانية 166 ألف قتيل وجريح، وأكثر من 800 دبابة، ونحو 2400 مركبة قتالية مدرعة".

وأضاف: "في الواقع، من بين ما لديهم اليوم، تم تدمير أكثر من نصف دبابات ليوبارد، وفقدوا 123 طائرة ومروحية".

وأشار وزير الدفاع في تصريحات عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نعني بكلمة (هجوم مضاد) "جدّي" عندما لا يكون العدد 100 أو 200 شخص، عندما يتم تجهيز مجموعة من حوالي 160 ألف شخص، أو لنكون أكثر دقة 110 كتائب بالإضافة إلى 30 كتيبة تقريبا في الاحتياط، فضلا عن 800 دبابة وما يقرب من 150 مركبة جوية من طائرات ومروحيات، وأكثر من 2500 وحدة من المركبات المدرعة".

كما أعلن شويغو أن "خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون خلال ما يسمى بالهجوم المضاد بلغت 13 ألف عسكري، وقال: "لقد حاولوا (القوات الأوكرانية) أن يظهِروا لنا، ونتيجة لذلك فقدت الألوية البحرية الأربعة وحدها 1820 فردا في قرية كرينكي، وإذا ما تحدثنا في المجمل خسرت ما يقرب من 3400".