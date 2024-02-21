مصرع فتاة في حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:

لقيت فتاة مصرعها، وأصيبت أخرى وطالب، إثر وقوع حادث تصادم مركبتين توكتوك على الطريق الذي يربط قرية شرهي بمدينة إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مركبتين توكتوك، على الطريق المؤدي إلى قرية شرهي بدائرة مركز إهناسيا، أسفر عن مصرع فتاة وإصابة إثنين آخرين، فجري التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين أن الحادث أسفر عن مصرع مروة مجدي سلطان، 21 عامًا، وإصابة إيمان أحمد رجب 21 عامًا، اشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و يوسف علي محمد 18 عامًا، جرح قطعي بالوجه، وجرح قطعي بالفم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، و تحرر محضر بالواقعة.