ضبط أدوية مجهولة المصدر في منشآت طبية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الثلاثاء، ضبط أدوية مجهولة المصدر بحوزة منشآتين طبيتين غير مرخصتين بغرض الاتجار، وذلك خلال حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بكفر الشيخ

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالمرور على المنشآت الطبية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وكانت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ ترأست حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة كفر الشيخ، وضمت الدكتورة أريج طه، مشرف فريق إدارة كفر الشيخ، وعدد من المختصين من المديرية، وفريق من التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء المصرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط منشآتين طبيتين تعملان بدون ترخيص وبحوزتهم أدوية مجهولة المصدر بغرض الاتجار فيها وذلك بعد المرور على 18 منشأة طبية مرخصة خلال أعمال الحملة.

وأكدت مديرة إدارة العلاج الحر عبر بيان المديرية أن الحملات مستمرة لملاحقة المخالفين للقانون بشكل دوري حفاظًا على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إن تلك الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ تطلق حذيراتها من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.