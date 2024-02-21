شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخطط روسيا لاستخدام أسلحة نووية في الفضاء؟.. بوتين يرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ومن بينها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكتا "ايه بي سي" و"فوكس نيوز" أن روسيا تطور أسلحة نووية لضرب أهداف في الفضاء، نقلا عن الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه التقارير، مؤكدًا أن بلاده ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء.

وقالت وسائل الإعلام إن روسيا تحاول تطوير أسلحة نووية مضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي. الأقمار الاصطناعية وذكرت "فوكس نيوز" أن استخدام أنظمة نووية ضد الأقمار الاصطناعية يمكن أن يعطل الاتصالات العسكرية الأمريكية وعمليات الاستطلاع، ونفى بوتين بشدة اليوم الثلاثاء هذه المزاعم.

وقال الرئيس الروسي لوكالة أنباء "انترفاكس" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو "موقفنا واضح ولا لبس فيه: لقد كنا دائما ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء ولازلنا ضد هذا بشكل قاطع". مشروعات نووية وتابع بوتين أن روسيا دعت دائما إلى الالتزام بالاتفاقات القائمة في هذا المجال.

وقال شويجو أيضا أن روسيا ليس لديها مشروعات نووية في الفضاء، وأضاف أن الولايات المتحدة تعرف هذا أيضا.