السلطات التركية اعتقلت 6 أشخاص للاشتباه في تجسسهم على الأويغور لصالح الصين

ذكرت وكالة "الأناضول" أن "السلطات التركية اعتقلت 6 أشخاص يشتبه في تجسسهم على أفراد من جالية المسلمين الأويغور في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات الصيني".
واوضحت إن "الادعاء العام في إسطنبول رصد سبعة أفراد يعتقد أنهم يجمعون معلومات عن شخصيات بارزة من قومية الأويغور وبعض الجمعيات المرتبطة بهم في تركيا دون أن تسهب في تفاصيل".
ولفتت الى ان "في تركيا نحو 50 ألفا من الأويغور، ويعتبرون أكبر جالية من الأويغور خارج منطقة آسيا الوسطى، ويرتبط الأتراك بعلاقات عرقية ودينية ولغوية وثيقة مع الأويغور الذين غالبيتهم من المسلمين ويتحدثون لغة تركية الجذور".
ولم ترد السفارة الصينية في تركيا بعد على طلب للتعليق على تقرير وكالة الأنباء التركية.
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