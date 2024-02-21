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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
وأفاد المركز الأمريكي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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