شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأمريكي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.