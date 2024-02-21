شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب سواحل جزر فيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، سواحل جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع جنوب سواحل جزر فيجي، وبعمق 355.5 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.