"ترامب" يحذر من البطش الروسي ويغلن تخليه عن دول الأطلسي حال فوزه

ياسر رشاد - القاهرة - ذكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث لـ"فوكس نيوز" بأن روسيا آلة حرب هزمت نابليون وهتلر.

وقال ترامب خلال المقابلة: "روسيا آلة حرب... لقد هزموا هتلر وهزموا نابليون".

وأشار ترامب مؤخرا إلى أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث الفارق مع واشنطن يبلغ 150 مليار دولار.

وهدد بأنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمتها.

وينتقد ترامب الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتها على صعيد الإنفاق العسكري.