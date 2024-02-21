مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام مقبلة، بداية من اليوم الأربعاء 21 فبراير، إلى الإثنين 26 فبراير 2024، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

يسود طقس مستقر ودافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس يومي الخميس والجمعة

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يومي السبت والأحد

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

طقس الاثنين

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة