انت الان تتابع خبر باحثون يطورون ” أرز وردي اللون” بخلايا لحم البقر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لهم، يمكن أن يساعد ذلك في حل الأزمات الغذائية. ويشكل في الوقت نفسه خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة تغير المناخ.

وتمت زراعة هذا الأرز في المختبر من قبل باحثين في جامعة يونسي في سيول. ويحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر.



وكانت النتيجة ظهور الأرز الوردي، الذي يعتقد الفريق أنه يمكن أن يقدم بديلاً للحوم أرخص. وأكثر استدامة من الناحية البيئية، مع ترك بصمة كربونية أصغر.

لون وردي قابل للتغيير

وقالت بارك سو هيون، المؤلفة المشاركة في الدراسة، في بيان صحفي: “تخيل لو حصلنا على جميع العناصر الغذائية. التي نحتاجها من أرز بروتيني مزروع بالخلايا”.

وقالت: “يحتوي الأرز بالفعل على مستوى عالٍ من العناصر الغذائية. لكن إضافة خلايا من الماشية يمكن أن تزيده بشكل أكبر”.

وتم تغليف حبات الأرز بجيلاتين السمك لمساعدة خلايا اللحم البقري على الالتصاق بها، ثم تم تربيتها لمدة 11 يومًا.

وفقًا لفريق البحث، بالمقارنة مع الأرز العادي، يحتوي المنتج النهائي على 8% بروتين أكثر و7% دهون أكثر. في حين أنه أكثر صلابة وأكثر تفتتًا من الحبوب الطبيعية.

أما اللون الوردي للأرز فلا يرجع إلى وجود خلايا اللحم البقري بل إلى وسط زراعة الخلايا المستخدم.

وبالتالي، يمكن بسهولة أن يأخذ الأرز لونًا مختلفًا تمامًا باستخدام وسط نمو مختلف.

الاختبارات التي تجرى على الأطعمة الأخرى

وقالت بارك سو هيون إن النسخة الأخيرة التي تم تطويرها في المختبر تترك بصمة كربونية. أقل بكثير من اللحوم لأنها لا تتطلب تربية الحيوانات. الأمر الذي يستهلك “الكثير من الموارد والمياه ويطلق الكثير من الغازات الدفيئة”.

بالنسبة لكل 100 جرام من البروتين المنتج، سيطلق الأرز الهجين أقل من 6.3 كجم من ثاني أكسيد الكربون. أو أقل بثماني مرات من إنتاج لحوم البقر (49.9 كجم من ثاني أكسيد الكربون)، وفقًا للبيان الصحفي.

ووفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن إنتاج اللحوم. مسؤول عن انبعاث حوالي 6.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. أو 12% من إجمالي الانبعاثات التي يتحملها البشر.

ومن بين جميع أنواع اللحوم، يعتبر لحم البقر مسؤولاً عن أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام.

أغلى من الأرز الكلاسيكي

بالإضافة إلى خفض الفاتورة البيئية، يمكن للأرز الذي تم تطويره في جامعة يونسي أن يقلل أيضًا من إنفاق المستهلكين.

ففي كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، يقدر سعر بيعه بنحو 2.23 دولار للكيلو (مقارنة بـ 2.20 دولار للأرز الكلاسيكي). في حين يبلغ سعر بيع لحم البقر حوالي 15 دولارا.

ورحب نيل وارد، الأستاذ في جامعة إيست أنجليا الإنجليزية والمتخصص في المناخ والزراعة، بالنتائج “الإيجابية للغاية” لهذه الدراسة. مع التأكيد على أن السؤال الكبير يبقى: هل سيتطور عامة الناس؟ هل هناك شهية لهذه الأطعمة التي تم تطويرها في عام 2016؟ المعمل؟

وفي انتظار التسويق التجاري المحتمل، يخطط فريق بارك سو هيون. لمواصلة العمل على هذا الأرز الجديد. من أجل تحسين مذاقه أو قوامه أو السماح للخلايا بالتطور بشكل أفضل في الحبوب لزيادة القيمة الغذائية للمنتج النهائي.