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حزب الله ينتقم من الاحتلال بقصف مستعمرتي أفيفيم وشوميرا

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، وتموضعًا عسكريًا في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء 21-02-2024 مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابةً مباشرة.‏

وأضاف حزب الله: وعند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 ‏تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‏

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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