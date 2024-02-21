الكونغو الديمقراطية: 24 قتيلاً على الأقل في هجومين لقوات الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السلطات المحلية وجماعة من المجتمع المدني ، إن المتمردين المتطرفين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا ما لا يقل عن 24 مدنيا في هجمات منفصلة هذا الأسبوع.

وقال كريستوف مونياديرو، منسق اتفاقية احترام حقوق الإنسان، إن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، الذين لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية، قتلوا 13 شخصًا في إقليم مامباسا بمقاطعة إيتوري، أن معظم الضحايا قتلوا في منازلهم.

وفي مقاطعة شمال كيفو المجاورة، قتلت القوات الديمقراطية المتحالفة ما لا يقل عن 11 شخصًا بالمناجل والبنادق في إقليم بيني يوم الاثنين، حسبما قال الكولونيل تشارلز إيهوتا أوميونغا، مدير المنطقة.

وأضاف أنه تم استهداف المدنيين أيضًا في منازلهم، وأن عدد القتلى أعلى لأن بعض الأشخاص في عداد المفقودين.

كان العنف يختمر منذ سنوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتقاتل حوالي 120 جماعة مسلحة من أجل السلطة أو الأرض أو المعادن أو أمن مجتمعاتهم.

وفي السنوات الأخيرة، تكثفت هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة وامتدت إلى جوما، المدينة الرئيسية في شرق الكونغو، وكذلك مقاطعة إيتوري.

واتهمت جماعات حقوقية والأمم المتحدة قوات التحالف الديمقراطية بقتل مئات الأشخاص واختطاف المزيد، بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال.