ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال يسحب لواء جديد من قطاع غزة.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال، حول 3 حوادث صعبة جرت أمس أدت إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الجيش خلال العملية في حي الزيتون.

وقالت إذاعة الاحتلال، إنه وقع اشتباك عن قرب بين قوة من الناحال ومسلحين مما أدى لمقتل جندي؛ وإطلاق صاروخ مضاد على مركبة مدرعة، مما أدى إلى إصابة 2 بجروح خطيرة؛ وتفجير عبوة وإطلاق صاروخ مضاد على قوة أخرى، مما أدى إلى إصابة أخرى بجروح خطيرة.

واستهدفت كتائب القسام، دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت القسام في بيان لها عبر حسابها: تم قنص جندي صهيوني في حي الزيتون بمدينة غزة وأصابته بشكل مباشر.

وأعلنت قوات الشهيد عمر قاسم، أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس أمس تحشدات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107).