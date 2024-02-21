خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة، بالرياض، سفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك