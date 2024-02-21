وأودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.
وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 10 مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، و5 آخرين بينهم 4 طلاب في الجامعة الروسية جثث هامدة.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، ما أسفر عن مصرع 4 طلاب في الجامعة الروسية وسائق الأتوبيس وإصابة المصابين العشرة، قبل أن تفارق إحداهم الحياة متأثرةً بإصاباتها.
تم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم جرى التحفظ على جثامين المتوفين الخمسة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر الجامعي، والتحفظ كذلك على جثة الطالبة المتوفية في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 طلاب في الجامعة الروسية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.