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واشنطن تعتزم إصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "الإدارة الأمريكية تنظر بجدية في ضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات".


وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مطلع شهر شباط الحالي، فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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