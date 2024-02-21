الولايات المتحدة والنمسا توقعان برنامجا جديدا للتعاون التعليمي

ياسر رشاد - القاهرة -

وقعت الولايات المتحدة والنمسا على برنامج جديد للتعاون التعليمي وتبادل الطلاب والبعثات وفرص العمل .

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم الأربعاء - أن التوقيع تم في واشنطن بين السفيرة النمساوية بيترا شنيباور ونائب وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة لي ساترفيلد ،مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى التطوير المهني والتبادل الثقافي بين البلدين يعرف باسم (برنامج عطلة العمل ).

وأوضح البيان أن البرنامج يعمل على إتاحة الفرصة للشباب المواطنين النمساويين والأمريكيين للتعرف على الثقافة والحياة اليومية وعالم العمل في البلد الآخر،لافتا إلى أنه يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا المشاركة في هذا البرنامج ، تبلغ مدة البرنامج 12 شهرًا في عمل مدفوع الأجر واستخدام المؤسسات التعليمية في البلد الشريك.