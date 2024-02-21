إسرائيل : المساعدات لغزة ستُنقل عبر دول عربية بما يضمن عدم وصولها إلى حماس

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته بعد منعهم إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن المساعدات لقطاع غزة ستُنقل عبر دول عربية وعبر جهات معينة، بما يضمن عدم وصولها إلى حماس.

وادعى أنه سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات لسكان قطاع غزة وليس لمن وصفهم بـ«المخربين» (مصطلح اعتادت إسرائيل إطلاقه على عناصر المقاومة الفلسطينية).

وزعم جانتس، أن إسرائيل تتجه نحو تحقيق ما سماه الانتصار السياسي، بجانب مع قال إنه انتصار عسكري.

وكان مجلس الأمن قد فشل في جلسته أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.

وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة، وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.