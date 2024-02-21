انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تكشف عن "تحديات كبيرة" في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحافية، إن "تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بينها تقييد الجيش الإسرائيلي الحركة". وأضاف دوجاريك أن "موقف الأمم المتحدة ثابت ومعروف منذ سنوات بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".