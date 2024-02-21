اليمن وروسيا يبحثان تداعيات تهديد الحوثيين لحركة الملاحة الدولية

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث السفير اليمنى لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، مع رئيس دائرة المراسيم والقنصلية بوزارة الخارجية الروسية ايجور بجداشيف، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام، والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي وتهديدها لحركة الملاحة الدولية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان الجانبين تطرقا - خلال اللقاء - إلى مناقشة أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الروسية، والجهود المبذولة من أجل معالجة قضايا الطلاب وتذليل الصعوبات التي تواجههم خلال دراستهم في روسيا.

واستعرض السفير اليمني، مجمل الأوضاع العامة في اليمن، وتواصل ممارسات وجرائم مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية بحق اليمن واليمنيين، وتسبب ذلك بتفاقم المعاناة الإنسانية والظروف المعيشية للمواطنين.

وزير الخارجية الأمريكي يرفض حلًا دبلوماسيًا للصراع في أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء أمريكية، اليوم الأربعاء، برفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إمكانية إجراء مفاوضات وإيجاد حل دبلوماسي للصراع الأوكراني.

وأوضح بلينكن في محادثة مع الزعيم البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن واشنطن "لا ترى شروطا للدبلوماسية".

وأشار بلينكن إلى إمكانية استمرار الصراع دون تواجد مقومات للحل الدبلوماسي.

وأفادت صحيفة تركية، في وقت سابق، بأن التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة طالما أن فلاديمير زيلينسكي في السلطة.

وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه".

وأضافت: "زيلينسكي يمكنه إزالة وفده من الطاولة في حالة إجراء مثل هذه المفاوضات، فإن السلام مستحيل في ظل القيادة الحالية لكييف. لن تنطلي على روسيا أبدا نفس الحيلة مرة أخرى".