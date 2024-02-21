مصدر بالكلية يوضح حقيقة رسوب 75 % من طلاب أولى طب جنوب الوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نسبة النجاح للفرقة الأولى بكلية الطب في جامعة جنوب الوادي والتي كانت لا تتخطى الـ25 %، مما يعكس انتشار خريجي لجان الغش بالثانوية العامة.

وكشف مصدر مسئول بكلية الطب جامعة جنوب الوادي في قنا، أن ما تم تداوله خاطئ، وأن نسبة الرسوب 1 .56 % من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في الفصل الدراسي الأول، ونسبة النجاح 43.99% وهذه النتجة أعلى من العام الماضي.

وأضاف المصدر أن عدد الطلاب الناجحين 260 طالبًا من 591 من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، مؤكدًا أنه جاري مراجعة النتيجة مرة أخرى حاليًا، موضحًا أن الفرقة الثانية عدد الطلاب الناجحين بها 251 طالبًا من 464 بنسبة نجاح 54.9%