الرئيس الإيراني: يقف كل الشرف امام الشر في غزة

رأى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، خلال حفل ختام الدورة الـ 40 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في طهران، أن "في غزة، يقف كل الشرف امام الشر، ولو كانت جميع الدول الإسلامية اليوم تتبع القرآن وتعادي الظالمين وتتودد للأصدقاء، لما تجرأ الکیان الصهيوني على ارتكاب مذبحة بهذه الطريقة في غزة المضطهدة والصامدة".

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