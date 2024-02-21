الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية على بلدة الخيام

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية على بلدة الخيام. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه يسجل في هذا الوقت تحليق لمسيرة اسرائلية فوق منطقة حاصبيا على علو متوسط.

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