روسيا تشحن 200 ألف طن حبوب مجانية لـ 6 دول أفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف أن موسكو أكملت مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي.

وأضاف باتروشيف لبوتين خلال اجتماع أمس الأول أن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى و25 ألفاً لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.

وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجاناً إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو الماضي، بعد قليل من انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود.

وساعدت الصفقة، المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود، على خفض الأسعار في السوق العالمية، فيما قال بوتين إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

وقال باتروشيف لبوتين «بعد القمة الروسية الأفريقية، حافظنا على العلاقات مع الدول الأفريقية ونعزز التعاون، ونتيجة لذلك، تمكنا من تسليم هذه الكمية من القمح إلى هذه الدول بسرعة كبيرة».

كما أخبر الوزير بوتين بأن روسيا تتوقع تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024، مضيفاً أنها صدرت في الموسم السابق 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريباً.