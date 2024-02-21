سخرية إيلون ماسك من التحقيقات مع نجل بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - سخر الملياردير إيلون ماسك من التحقيقات في قضية نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكتب إيلون ماسك في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "أين شرلوك هولمز عندما تكون بحاجة إليه؟".

وأرفق ماسك منشوره بصورة ساخرة، تلمح إلى ما نشره المحققون من صور من جهاز الحاسوب التابع لهانتر بايدن، والتي يعتقد أنها توثق تعاطيه المخدرات والاستفادة من خدمات جنسية.

يذكر أن الصور المذكورة نشرت بعد تفتيش حاسوبه في إطار التحقيقات مع هانتر بايدن الذي يواجه اتهامات في قضيتين، واحدة متعلقة بإخفائه لإدمانه على المخدرات أثناء شراء السلاح، والثانية بالتهرب الضريبي.

وكان هانتر بايدن قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.