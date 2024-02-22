طقس مستقر ودافئ نسبياً مع ارتفاع  بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية اني سيطر طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة ومن المتوقع أن تعود للانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية. وحذرت من سلوك الطرقات الجبلية فوق ال ١٨٠٠ متر بسبب تكون الجليد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال ٣ درجات كما تنشط الرياح أحياناً بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

السبت: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر مع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية