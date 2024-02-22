جهاز التعبئة والإحصاء: 5600 طفل يولد يوميا بمعدل مولود كل 15 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – داليا الظنيني:

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الهيئة تصدر أكثر من 220 إصدارا لدوريات مختلفة منها التعداد الاقتصادي، وتعدادات السكان وغيرها، التي تتم كل 10 سنوات.

وأضاف بركات خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، الأربعاء، أن تعداد سكان مصر حاليا 106 مليون و50 ألف و650 نسمة، لافتًا إلى أن أعداد المواليد تراجعت آخر 5 سنوات بفضل جهود مواجهة الزيادة السكانية.

وأكد أن عدد السكان يزيد 2 مليون مولود كل عام، حيث وصل عدد المواليد في 2023 إلى 2 مليون و44 ألف مولود، بانخفاض 150 ألف عن 2022، لافتًا إلى أن كل دقيقة يولد 4 أطفال، ويولد 5600 مولود جديد يوميا في مصر بمعدل مولود كل 15 ثانية تقريبًا.

واستطرد أن الزيادة تمثل تحديا كبيرا للدولة المصرية لكونها تستنزف كثيرا من موارد الدولة، متوقعًا أن يصل عدد سكان مصر في 2050 إلى 157 مليون نسمة، وفقا لمعدلات الإنجاب الحالية.

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