شكرا لقرائتكم خبر عن الملك تشارلز: رسائل الدعم أبكتني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملك تشارلز ملك بريطانيا إن رسائل الدعم التي تلقاها بعد تشخيص إصابته بالسرطان أبكته.

وأعلن قصر بكنجهام في وقت سابق من الشهر الحالي تشخيص إصابة الملك تشارلز (75 عامًا) بنوع من السرطان.

وتقلد الملك عرش البلاد منذ أقل من 18 شهرًا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث. الجميع يدعمونك وقال الملك تشارلز خلال لقاءه الأسبوعي مع رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم الأربعاء: "تلقيت الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة، ودفعتني إلى البكاء في معظم الأحيان".

ورد سوناك "الجميع يدعمونك".

الملك يواصل أداء مهامه ويعقد الملك لقاء أسبوعيا مغلقًا مع رئيس الوزراء، ولكن يسمح للكاميرات أحيانًا بتصوير بداية اللقاء.

واجتماع الأربعاء هو أول لقاء رسمي مباشر يعقده الملك مع سوناك منذ الكشف عن إصابته بنوع غير محدد من السرطان.

وذكر قصر بكنجهام أن الملك سيواصل أداء المهام الرسمية والورقية في أثناء خضوعه للعلاج من السرطان.

واستهل سوناك اجتماعه مع الملك بالقول إنه من الرائع رؤيته بمظهر جيد جدًا، ورد تشارلز مازحًا "إنه خداع بصري".