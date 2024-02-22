مواد غذائية للحفاظ على صحة الشعر وجماله

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الدكتورة مارينا شاخوفا خبيرة التغذية الروسية المواد الغذائية التي تساعد إضافتها إلى النظام الغذائي في الحفاظ على حالة الشعر الصحية وجماله، وفق روسيا اليوم.

وتشير الخبيرة في حديث لـ Pravda.Ru إلى أنه للحفاظ على صحة الشعر وجماله يجب تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل أوميغاـ3 وفيتامينات مجموعة В وفيتامين Е والزنك والحديد.

ووفقا لها، تشمل الأطعمة الصحية لتحسين مظهر الشعر المكسرات والبذور والأسماك والبقوليات والخضروات والفواكه والبيض ومنتجات الألبان والخضروات الورقية. والفيتامينات المفيدة بشكل خاص لصحة الشعر هي مجموعة فيتامين В (البيوتين، B5، B6)، وفيتامين Е وفيتامين С، التي تساعد على تحسين بنية الشعر، وتعزيز نموه، وتمنع هشاشته وتقصف نهاياته.

وتقول: "فيتامين А مهم لصحة فروة الرأس والشعر. لأنه يعزز إنتاج الزهم ـ زيت طبيعي يحافظ على رطوبة فروة الرأس، ويمنع الجفاف والقشرة. فيتامين А ضروري لنمو الشعر والحفاظ عليه. والمصادر الجيدة لفيتامين А هي الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة والسبانخ والمانغو".

ووفقا لها، لمنع تقصف الشعر، يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية. لأن البروتين هو أساس بنية الشعر، لذلك من المهم تناول أطعمة مثل اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات والبقوليات. ويساعد الحديد الشعر على أن يكون قويا وصحيا، ومصادر الحديد هي اللحوم والخضروات الورقية والحبوب، أما مصادر الزنك الذي يعزز نمو الشعر وإصلاحه، فهي المكسرات والبذور والمأكولات البحرية والحبوب.

وتنصح الخبيرة لتحسين حالة الشعر ومنع تساقطه، بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الدهنية والمعالجة. لأن ارتفاع مستوى السكر قد يؤدي إلى التهاب وتلف بصيلات الشعر، ما يساهم في تساقط الشعر. كما يجب الحد من تناول الكحول والتدخين، لأنها تؤثر سلبا في صحة الشعر وفروة الرأس.