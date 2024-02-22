ابتكار مادة مرنة لصنع ملابس متغيرة اللون

ياسر رشاد - القاهرة - ابتكر علماء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التطبيقية في بطرسبورغ، بالتعاون مع البروفيسور راجيش كومار من المعهد الهندي للتكنولوجيا في إندورا، مادة مرنة يتغير لونها عند تعرضها للكهرباء، وفق روسيا اليوم.

ويشير المبتكرون إلى أن الوحدة تحتفظ باللون المكتسب في حالة غياب الكهرباء. وأنه يمكن الحصول على درجة اللون المطلوبة، بحسب المواد والمكونات المستخدمة. ويعتمد عدد الألوان التي يمكن تلوين الاختراع بها على التركيبة المستخدمة ويمكن تعديلها حسب خصائص التيار الكهربائي.

ويقول مكسيم مكسيموف رئيس مختبر "مواد الطلاء وتقنيات الليثيوم في مصادر التيار الكهربائي" بالجامعة: "حصلنا خلال هذه الدراسة على مواد إلكتروكرومية، استخدمت في بناء وحدة شفافة مرنة سمكها حوالي 1 ملم ، يتكون الجزء الداخلي من طبقة موصلة شفافة مطلية بمادة مركبة عضوية وغير عضوية يمكنها تغيير اللون عند تمرير التيار الكهربائي. وقد أصبح بمساعدة هذا الابتكار بالإمكان تغيير لون المادة في مجموعة واسعة من الألوان ، وزيادة عدد دورات تغيير اللون وزيادة سرعة تغير اللون، لا تزيد عن عدة ثواني".

ووفقا للمبتكرين، يمكن استخدام الابتكار بطرق مختلفة. فمثلا يمكن صنع ملابس يتغير لونها عند الضغط على زر، أو استخدامها للتطبيق على النوافذ التي ستغير درجة نفاذ الضوء حسب الظروف الجوية. بالطبع لا تزال التكنولوجيا في المرحلة العلمية من التطور، ولكن ليس مستبعدا استخدامها مستقبلا في القطاعات الصناعية.