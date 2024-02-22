شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتاج أفغانستان إلى أكثر من 400 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في أعقاب عدة زلازل مدمرة وقعت في الماضي، حسبما جاء في تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي.

ومعظم الأموال المطلوبة ستكون لبناء منازل، ولكن التعليم والزراعة لا يزالان يتأثران بالكارثة، وفقًا للتقرير المشترك الذي صدر يوم الأربعاء.

وضربت سلسلة من الزلازل ولاية هرات غرب أفغانستان في أكتوبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وأصيب أكثر من 2600 آخرين، وتضرر ما يقرب من 50 ألف منزل، ودُمر ما يقرب من 14 ألف منزل بالكامل.

دعم جهود التعافي وقال التقرير إن هناك حاجة ماسة إلى 9ر402 مليون دولار "لدعم جهود التعافي وإعادة البناء الأساسية في هرات".

وتأثرت النساء بشكل غير متناسب، إذ تضرر ما يصل إلى 70% من الشركات التي تديرها النساء من الكارثة.

ويقول التقرير إن 10% فقط ستتمكن من استئناف العمليات قريبًا، إلا أنه لم يذكر سبب ذلك.