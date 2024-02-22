كواليس مشاجرة حسن شحاتة ومهندس داخل كومبوند بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في مشاجرة وقعت بين الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني الأسبق، ومهندس داخل كمبوند شهير في الشيخ زايد.

وأوضحت التحقيقات أن حسن شحاتة حضر إلى الكمبوند وطلب منهم الدخول للفيلا التي كان يملكها من قبل، وقام ببيعها إلى مهندس، وذلك لأخذ المنقولات الخاصه به من داخل الفيلا.

وأضافت التحقيقات أن الأمن الخاص بالكمبوند قام بمنعه، بسبب وجود صورة من عقد البيع المبرم بينهما يفيد بقيام الأول ببيع الفيلا بالمنقولات وبناء على ذلك قاموا بمنعه، وإبلاغ الثاني فحضر وحدث بينهما مشادة كلامية، وفي النهاية تم الصلح والتراضي بينهما، وتم عمل مذكرة صلح بالمكان.

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