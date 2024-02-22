أول تعليق من والد طالب الدقهلية بعد العثور على باقي جثمانه وضبط المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامى محمود:

علق أشرف عبدالعزيز، والد الطالب إيهاب أشرف الذي عثر على جثته مقطعة إلى أشلاء، على العثور على باقي جثمان ابنه وضبط المتهم بارتكاب الجريمة البشعة.

وقال والد الضحية: "بطمن كل حبايبي اللي كانوا معي دائما لحظة بلحظه سواء بالاتصال أو التواجد أو عبر التواصل الاجتماعي لكي يطمئنوا على إيهاب أشرف رحمة الله عليه فلذة كبدي الحمد لله دفن الجزء الأول من الجثمان وإن شاء الله ربنا ظهر الحقيقة على يد الشرطة البواسل والحصول على الجزء الآخر من الجثمان والقبض على المجرم".

وتابع والد الضحية فى منشور عبر فيسبوك: "إن شاء الله في انتظار الطب الشرعي وأمر النيابة العامة حتى يتسنى لنا دفن الجزء الثاني بعد قرار النيابة وإن شاء الله عند علمنا بأي تصريح لدفن هنبلغ حضراتكم لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".

ووجه والد الضحية الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية قائلا: "بكرر شكري واحترامي وتقديري للجميع رجال الشرطة والمباحث والبحث الجنائي والأمن العام كل احد باسمه وصفته ولقبه وأناشد الجميع بضبط النفس، لأننا في دولة القانون ونثق في القضاء العادل في رجوع حق ابننا إيهاب أشرف ليس لنا في الأمر شيء كله في يد القضاء العادل ونحن نثق فيه".

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد نجحت فى التوصل إلى مرتكب واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية 7 ثابت مركز الستاموني وعثر على الجزء السفلي من جثمانه مشطورا وملقي بجانب أحد المصارف المائية منذ 9 أيام.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد.ع.ع.ا"، 26 عاما ، مدرس فيزياء ومقيم قرية 22 الأمل مركز الستاموني.

وعثرت الأجهزة الأمنية على قطعة خيش كبيرة الحجم من ذات أوصاف قطعة الخيش التي وجد بها النصف السفلي لجثمان المجني عليه ملفوفا بها وغير منتظمة الحواف من آثار قطع، وبمطابقة القطعة المدممة المعثور عليه الجمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها.

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