ماليزيا تتهم زوج ابنة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين بالفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ)

قالت هيئة مكافحة الفساد الماليزية إنها مستعدة لتوجيه اتهامات ضد محمد عدلان برهان، زوج ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين، والذي تبحث عنه السلطات منذ العام الماضي، بتهمة الفساد فور عودته إلى البلاد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية، عزام باكي، للصحفيين في كوالالمبور، إنه تم الانتهاء من التحقيق ضد محمد عدلان برهان و"نحن مستعدون للمحاكمة" فور عودته إلى البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف باكي أن عدلان يواجه عدة تهم جنائية بخيانة الثقة.

وتبحث السلطات عن عدلان منذ أغسطس الماضي فيما يتعلق بتحقيقات في مشروع يتعلق بتسجيل العمال الأجانب وتوظيفهم.

وكثفت إدارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم التحقيقات ضد المنافسين السياسيين وأفراد عائلاتهم في الأشهر الأخيرة.

ولا يزال محيي الدين يواجه ثلاث تهم جنائية معلقة، في حين تم توجيه الاتهام لوزير المالية الماليزي السابق دايم زين الدين، الحليف المقرب من مهاتير محمد، رئيس الوزراء السابق ومنافس أنور اللدود، في كانون الثاني/ يناير الماضي لعدم الإعلان عن ثروته.