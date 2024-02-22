قرار من القضاء ضد 3 متهمين بسرقة ميرهان حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين لجلسة 27 فبراير الجاري، للمرافعة.

ودفع أحمد حمد، محامي المتهمين الثلاثة بكيدية الاتهام، قائلًا إن للعمال مستحقات مالية لدى والد الفنانة نشب على أثرها الخلاف بينهم.

كشفت التحقيقات أن المتهمين غافلوا ميرهان حسين خلال تواجدها بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.

وشملت المسروقات؛ 2 کولیه، و 4 ساعات مختلفه الأشكال والماركات و8 خواتم ذهب، وحلق ذهب، وسلسلة بجنيه ذهب، و 2 غويشة، وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بحادث سرقة بشقة والد الفنانة ميرهان حسين، وتم ضبط 3 عمال أحالتهم النيابة للمحاكمة.

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