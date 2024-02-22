انت الان تتابع خبر انفصال توم كروز عن حبيبته الروسية التي تصغره بـ25 عامًا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشوهد كروز (61عامًا) وإلسينا (36 عامًا) للمرة الأولى بشكل علني في فبراير الماضي، رغم أن علاقتهما بدأت منذ العام الماضي سرًّا، بحسب ما أكده مقربون من النجم العالمي.

وأكدت الصحيفة بحسب مقرب من كروز "يعيش توم وإلسينا في المبنى نفسه في لندن، وإنهاء علاقتهما بشكل سيّئ سيكون أمرًا محرجًا لكليهما، خصوصًا إذا اصطدما ببعضهما على السلالم أو في المصعد".



وأضاف "لا يوجد أي مشاعر سلبية من كليهما، سيظلان صديقين".

ويأتي انفصال الثنائي بعد أن التقى توم بابن إلسينا وابنتها من زوجها السابق، الذي انفصلت عنه عام 2021، بعد نزاع قضائي على قصر في إنجلترا، وخمس شقق في لندن، وسيارتين، ومجوهرات وأعمال فنية تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات.

وقال زوج إلسينا السابق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الطلاق كلفه 150 مليون جنيه إسترليني (188 مليون دولار). كما إنه أنفق نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) على ملابس إلسينا و2 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) على حقائبها خلال فترة زواجهما التي استمرت 11 عامًا.