أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "مجاهديها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة، وقاموا بدك تجمعاً لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" في حي الزيتون بمدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.